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غولدمان ساكس: مصر قد تلجأ لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

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اقتصاد مصر

غولدمان ساكس: مصر قد تلجأ لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة

دبي - العربية.نت

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توقع بنك غولدمان ساكس أن تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي تقريره الشهري حول الاقتصاد المصري، قال البنك إن مصر تحتاج إلى تأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

لكن وزير المالية المصري محمد معيط، قال إن هذا الرقم غير صحيح، من دون أن يحدد المبلغ المطلوب.

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كما أكد الوزير أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات من مؤسسات التنمية الدولية وأسواق السندات يمكن أن تسهم في سد فجوة التمويل بمصر.

وتعتبر مصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد خلال السنوات الأخيرة، حيث حصلت على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في 2016.

كما حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار في 2020، بالإضافة إلى تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

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