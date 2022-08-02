الصين تحظر الواردات من 2066 شركة أغذية تايوانية قبل زيارة مسؤولة أميركية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة "تعليق استيراد"، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

ومن بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 ضمن "تعليق الاستيراد"، وفقاً لحسابات رويترز بناء على بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.

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قال مدير أعمال في إحدى الشركات التايوانية المتضررة من القرار لوكالة رويترز: "علمت بالحظر قبل أن أغادر العمل الليلة الماضية"، مضيفاً أنه لا يعرف سبب حظر شركته.

وأشار، رافضاً نشر اسمه، إلى أن "هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها رُفضت في الجمارك الصينية بالفعل".

جاء قرار التعليق في وقت حذرت الصين بيلوسي مراراً من الذهاب إلى تايوان، التي تقول إنها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.

وقال أحد العاملين في شركة كو يوان يي فودز لصناعة المعجنات لـ"رويترز": "لاحظنا ذلك ونحاول فهم المزيد عنه".

لم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من عمليات التعليق، لكن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والمواد الكيماوية.

وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من الأصناف، بما في ذلك أسماك الهامور والأناناس والتفاح السكري من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات، وهو ما نفته تايوان بشدة.

وقال مجلس الزراعة التايواني في بيان، إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق "قصير الأجل".

في العام 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقماً قياسياً بلغ 189 مليار دولار، وفقاً لبيانات رسمية تايوانية.