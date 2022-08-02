ديون الأميركيين تصل إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة 16 تريليون دولار
وسط تضخم متزايد
أظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أن ديون الأسر الأميركية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 16.15 تريليون دولار في الربع الثاني، مدفوعة في أغلبها بقفزة قدرها 207 مليارات دولار في القروض العقارية بينما زاد المستهلكون الاقتراض للتعامل مع تضخم متسارع.
وبحسب التقرير، زادت الديون العقارية إلى 11.39 تريليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران.
وبدأ البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في مارس/ آذار مع تخارجه من السياسات النقدية التيسيرية التي ظلت سارية خلال أسوأ مراحل جائحة كوفيد-19 لحماية اقتصاد عاني بشدة جراء إغلاقات وإجراءات حماية أخرى.
وقال التقرير الصادر من فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن إجمالي ديون الأسر الأميركية الآن مرتفع بأكثر من تريليوني دولار عما كان في الربع الرابع من 2019، قبيل بدء الجائحة.
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