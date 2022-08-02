.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 704 ملايين دولار

  • الخط
قناة السويس
قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 704 ملايين دولار

كانت حققت إيرادات سنوية قياسية خلال العام المالي 2021/2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات القناة بلغت 704 ملايين دولار في يوليو، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخها.

وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي الأسبق.

وتعتبر هذه الإيرادات السنوية الأعلى في تاريخ القناة، نظراً لارتفاع أعداد وحمولات السفن العابرة خلال العام المالي 2021/2022.

وكان إيراد القناة بلغ 5.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصادر إسرائيلية لا تستبعد التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان مصادر إسرائيلية لا تستبعد التوصل لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
اكتشف المزيد