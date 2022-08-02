قناة السويس
قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بـ 704 ملايين دولار
كانت حققت إيرادات سنوية قياسية خلال العام المالي 2021/2022
قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات القناة بلغت 704 ملايين دولار في يوليو، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخها.
وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي الأسبق.
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وتعتبر هذه الإيرادات السنوية الأعلى في تاريخ القناة، نظراً لارتفاع أعداد وحمولات السفن العابرة خلال العام المالي 2021/2022.
وكان إيراد القناة بلغ 5.8 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.
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