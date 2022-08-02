.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كابيتال إيكونوميكس تتوقع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار 10% بنهاية العام 

  • الخط
الجنيه المصري

كابيتال إيكونوميكس تتوقع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار 10% بنهاية العام

يجب السماح للجنيه بالضعف من أجل تصحيح الاختلالات الخارجية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس انخفاض الجنيه المصري بنسبة 10% مقابل الدولار ليسجل 21 الجنيه للدولار بنهاية العام الحالي.

وأشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى أن صانعي السياسة النقدية بحاجة إلى التمسك بالتحول إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة والسماح للجنيه بالضعف من أجل تصحيح الاختلالات الخارجية.

كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في مصر تقود سعر الصرف إلى مزيد من الانخفاض أكثر من ذلك من أجل تحقيق التعديل اللازم.

سعر الدولار في مصر يسجل مستوى قياسياً جديداً.. تجاوز 19 جنيهاً لأول مرة قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يسجل مستوى قياسياً جديداً.. تجاوز 19 جنيهاً لأول مرة

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ وصل إلى مستوى 19.05 جنيه.

وتجاوز سعر الشراء للدولار مستوى 19 جنيها في بعض البنوك المصرية، إذ بلغ 19.01 جنيه للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما كان أقل سعر للشراء عند 18.94 جنيه في البنك العربي الإفريقي.

ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، والتي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان أو CDS بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، والتي سجلت في نهاية يوليو الماضي، 1386 نقطة، أي ما يعادل 13.9%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد بعضا من قصص اللجوء السوري في مخيم الزعتري بالأردن العربية ترصد بعضا من قصص اللجوء السوري في مخيم الزعتري بالأردن
اكتشف المزيد