مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار في السعودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار في المملكة، وهو هدف رئيسي لبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في تغريدة على تويتر، إن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار "ستكون داعما قويا لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية."

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ويعد جذب استثمارات أجنبية جزءا رئيسيا في خطة السعودية "رؤية 2030" لتنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز، وفق رويترز.

وقالت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 9.5% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي ملياري دولار.

وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مقابل 20.2 مليار دولار في 2020 بدعم من اتفاق قيمته 12.4 مليار دولار للعملاق النفطي أرامكو لبيع حصة في شبكته لخطوط أنابيب النفط.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي ستساهم بشكل أساسي بتحقيق أهداف رؤية 2030 إلى رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030 مما سيرفع المملكة إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال.

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة على تويتر إن الهيئة الجديدة تهدف "لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة."