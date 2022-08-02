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موديز: البيانات في أميركا ومنطقة اليورو تؤكد تباطؤ الزخم الاقتصادي

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موديز
اقتصاد

موديز: البيانات في أميركا ومنطقة اليورو تؤكد تباطؤ الزخم الاقتصادي

تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1% هذا العام

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين، إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.1% هذا العام و1.3% في 2023.

وقالت إنها تتوقع أن تواصل لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 3.50% و3.75% بحلول نهاية العام، وأن يرتفع فوق 4% بحلول مارس/آذار 2023.

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وقالت موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سينمو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023.

وأضافت أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.

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