"الاستثمارات العامة" يضخ 1.125 مليار ريال في صندوق عُماني للبنية الأساسية

أعلن الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية "ركيزة"، الذي يدار بالشراكة بين الشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية وشركة إكويتيكس، عن حصوله على التزام رأسمالي بقيمة 1.125 مليار ريال سعودي (115 مليون ريال عماني)، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF.

ويُعد صندوق "ركيزة" صندوقًا للأسهم الخاصة، ومستثمرًا في مشاريع البنية الأساسية، حيث يستهدف الاستثمار في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مُركّزًا على قطاعات الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه، والبنية الأساسية للخدمات الاجتماعية، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية.

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كما يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو أحد أهم صناديق الثروة السيادية ومن بين الأكثر تأثيراً في العالم، والمحرّك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الاستثمار تجسيداً لأهداف الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، وإطلاق فرص واعدة في المملكة تُسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.

قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية منير المنيري: "نسعد بالإعلان عن شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث تتشارك رؤى سلطنة عمان والمملكة في ما يتعلق بدعم تخصيص المرافق والبنى الأساسية، والذي يشكل عاملاً أساسياً لنجاح استراتيجية الاستثمار في ركيزة، في ما يتعلق بتعزيز نمو سوق رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والخصخصة، كما نفخر في صندوق ركيزة بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستعمل على تعزيز وتعظيم القيمة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة والأطراف ذوي العلاقة".

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لإكويتيكس، هيو كروسلي قائلاً: "سُرِرنا بحصولنا على الالتزام الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة، مستكملين بذلك شراكتنا مع أبرز المؤسسات الاستثمارية لتحقيق التزاماتنا الأوسع من أجل تحقيق رؤية شركتنا، ونحن مستمرون في استثماراتنا وتطويرنا لمشاريع البنية الأساسية، كما يُعد هذا الاستثمار إضافةً وتطوراً كبيراً في تاريخ صندوق ركيزة، ونتطلع إلى مزيد من النمو في المنطقة".