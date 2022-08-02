"تحلية المياه" السعودية تنفذ 21 مشروعاً مائياً بـ 13.1 مليار ريال

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، عن حجم تكلفة محفظة مشاريعها البالغة 13.105 مليار ريال، لعدد 21 مشروعاً مائياً تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عقب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة الموجهة لـ1335 مشروعاً مائياً في مناطق المملكة كافة.

وقالت "التحلية" إن قائمة الـ21 مشروعًا التي تضمنتها المحفظة تستهدف وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، إلى جانب استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حالياً.

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كما تهدف إلى سد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، ورفع موثوقية منظومة الإنتاج والنقل والخزن، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، وتعزيز القدرات الإنتاجية من المياه المحلاة، خاصةً أن هذه المشروعات تغطي 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت "التحلية" أن هذه المشروعات تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وتُمثل دافعاً لمزيد من الإنجازات التنموية وحافزاً لرفع مستوى الخدمات واستمرارية الأعمال؛ لدعم مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية للمملكة.