صادرات ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في يونيو إلى 134.3 مليار يورو

سجلت الصادرات الألمانية في يونيو ارتفاعا نسبته 4.5% خلال شهر واحد لتبلغ مستوى تاريخيا، مدفوعة خصوصا بالمبيعات إلى الولايات المتحدة حسب الأرقام الرسمية التي نشرت الأربعاء.

بلغت قيمة صادرات أكبر اقتصاد أوروبي 134.3 مليار يورو في هذا الشهر حسب البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية، كما أوضح بيان مكتب الإحصاء "ديستاتيس".

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وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي بعد تلك التي سجلت في أبريل ارتفاع 4.6%، ثم 1.3% في مايو . كما أنها أكبر قيمة تسجل منذ سلسلة ارتفاعات شهرية تعود إلى 2015، وكلها تميل إلى تكذيب تحليلات عن تدهور الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصدير، وفق وكالة فرانس برس.

وعلى مدى العام ارتفع مؤشر الاقتصاد الألماني الذي تجري متابعته بدقة بنسبة 18.4%.

وحقق الميزان التجاري فائضا قيمته 6.4 مليارات يورو. وارتفعت الواردات في يونيو بنسبة 0.2% فقط لتصل إلى 127.9 مليار يورو.

ورفع مكتب الإحصاء في تصحيح أرقام الصادرات لشهر مايو ليصبح العجز التجاري غير المسبوق البالغ مليار يورو المعلن في البداية، فائضا قدره 800 مليون يورو.

وقال مكتب الإحصاء إن المراجعة ناجمة عن تأخر الشركات في الإبلاغ عن البيانات على خلفية الحرب في أوكرانيا ووباء "كوفيد-19".

ومع 14.2 مليار يورو من السلع المنتجة في ألمانيا، أي بزيادة قدرها 6.2% خلال شهر واحد، بقيت الولايات المتحدة الزبون الأول لألمانيا في يونيو.

وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4% فقط لتصل إلى 8.9 مليارات يورو.

واستورد الاتحاد الأوروبي بضائع ألمانية بقيمة 72.9 مليار يورو بزيادة قدرها 3.9% خلال شهر واحد.

في مجال الاستيراد، سلمت الصين كمية أقل من البضائع إلى ألمانيا لكنها لا تزال المورد الرئيسي لها بقيمة 17 مليار يورو بانخفاض نسبته 3.9%.

أما صادرات روسيا لألمانيا فارتفعت 4.8% على مدى شهر لتصل إلى 3.5 مليارات يورو معظمها من الغاز الذي ارتفعت أسعاره بسبب الحرب في أوكرانيا.