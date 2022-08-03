للمرة الأولى هذا العام.. التضخم السنوي في تركيا يستقر قرب 80% 

استقر التضخم في تركيا عمليًا في يوليو عند 79.6% على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم الأربعاء، ما يدعم تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أسعار السلع ستبدأ بالانخفاض قريباً.

وفي يونيو، بلغت نسبة التضخم على أساس سنوي 78.6%.

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يعود سبب التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد بشكل كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو نصف قيمتها خلال عام واحد.

وكان سعر الليرة التركية عند 17.95 مقابل الدولار، أي شبه مستقر وقت إعلان الأرقام الرسمية.

ويبقى هذا الملف ساخناً قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو 2023.

وما زالت أسعار المستهلكين في مستويات غير مسبوقة منذ تولي حزب أردوغان السلطة في 2003.

وتواجه هذه الأرقام أيضاً تشكيكاً من قبل الاقتصاديين المستقلين والمعارضة الذين يعتبرون أن البيانات الواردة من المعهد الوطني للإحصاء يجب أن تكون مدعومة بأدلة.

وقالت مجموعة أبحاث التضخم التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم بلغ 176.4% على أساس سنوي وهذا ما يعكس تباطؤا بالمقارنة مع يونيو (175.6%)، لكنه لا يزال أكثر من ضعف المعدل المعلن رسمياً.