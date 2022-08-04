ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر 22.5% إلى 37.7 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 ، بمعدل 22.5% ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار، مقابل نحو 30.7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

أشار المركزي المصري في بيان ميزان المدفوعات اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بـ 11.7 مليار دولار لتسجل 57.1 مليار دولار.

مادة اعلانية

وأوضح أن الزيادة في الواردات تركزت في مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر، إضافة إلى المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، نظراً لارتفاع الأسعار العالمية، ذلك فضلا عن الأدوية، ومواد الصيدلية والشاش والأمصال.

وأكد المركزي على ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل 19.4 مليار دولار، موضحاً أن هذه الزيادة تركزت في السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، إلى جانب السـلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين.