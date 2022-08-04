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البنك المركزي في البرازيل يرفع الفائدة 50 نقطة أساس

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اقتصاد

البنك المركزي في البرازيل يرفع الفائدة 50 نقطة أساس

ويترك الباب مفتوحا لزيادة أخرى في سبتمبر

برازيليا – رويترز

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رفع البنك المركزي البرازيلي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أصغر في سبتمبر/أيلول.

ورفعت اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 13.75%، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2017، بما يتماشى مع توقعات 23 من 29 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز.

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