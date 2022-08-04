اقتصاد
البنك المركزي في البرازيل يرفع الفائدة 50 نقطة أساس
ويترك الباب مفتوحا لزيادة أخرى في سبتمبر
رفع البنك المركزي البرازيلي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وترك الباب مفتوحا أمام زيادة أصغر في سبتمبر/أيلول.
ورفعت اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 13.75%، وهو أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2017، بما يتماشى مع توقعات 23 من 29 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته رويترز.
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