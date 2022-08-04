العجز التجاري الأميركي يتقلص بشدة والصادرات عند مستوى قياسي

تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو، مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي، وهو اتجاه قد يعني استمرار التجارة في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض بنسبة 6.2% إلى 79.6 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع والخدمات 1.7% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 260.8 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 0.3% إلى 340.4 مليار دولار.

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كانت التجارة هي النقطة المضيئة الوحيدة في الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني، إذ أضافت 1.43 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت بمثابة عائق لسبعة أرباع متتالية. وانكمش الاقتصاد الأميركي 0.9% على أساس سنوي في الربع من أبريل إلى يونيو.