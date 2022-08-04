المستثمرون الأجانب يخفضون حيازاتهم من السندات الصينية في يوليو للشهر السادس

واصل المستثمرون الأجانب خفض حيازاتهم من السندات الصينية في يوليو للشهر السادس على التوالي، كما بدأوا التخارج من أسواق الأسهم في الصين للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وفقًا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي.

وشهدت أسواق الدين الصينية تخارج استثمارات بنحو 3 مليارات دولار الشهر الماضي، علما أن قيمة هذه السوق تقف عند نحو 20 تريليون دولار.

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وتخارجت استثمارات من الأسواق الناشئة بنحو 6 مليارات دولار من أسواق الدين، بحسب تقديرات معهد التمويل الدولي.

وشهدت الأسواق الناشئة تخارج للاستثمارات من المحافظ للشهر الخامس على التوالي في أطول موجة تخارج منذ 2005 وسط تزايد مخاطر الركود العالمي وارتفاع التضخم وقوة الدولار.

هذا وأظهر التقرير تخارج 3.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من أسواق الأسهم الصينية مقارنة باستثمارات دخلت إلى أسواق الأسهم الناشئة بقيمة 2.5 مليار دولار.