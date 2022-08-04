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مسؤول: من غير المرجح للغاية تخفيض الفيدرالي أسعار الفائدة العام القادم

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الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي

مسؤول: من غير المرجح للغاية تخفيض الفيدرالي أسعار الفائدة العام القادم

سننتظر حتى يكون لدينا ثقة بأن التضخم ينخفض بوتيرة ملموسة عائدا نحو المستوى المستهدف

دبي - العربية.نت

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قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الأربعاء، إن احتمال أن يتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة العام القادم غير مرجح للغاية.

وأبلغ كاشكاري منتدى على هامش مؤتمر للتنظيم المالي في نيويورك "بعض الأسواق المالية تشير إلى أنها تتوقع منا أن نخفض أسعار الفائدة العام القادم".

"لا أريد أن أقول إن هذا مستحيل، لكنه يبدو وكأنه سيناريو غير مرجح للغاية... السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنواصل زيادة أسعار الفائدة ثم سننتظر حتى يكون لدينا ثقة بأن التضخم ينخفض بوتيرة ملموسة عائدا نحو المستوى المستهدف 2%"، نقلاً عن رويترز.

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