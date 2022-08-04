378 مليار ريال استثمارات برنامج تطوير الصناعة الوطنية في السعودية

أعلن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية في السعودية، "ندلب" عن الأهداف التي تم تحقيقها للعام 2021 في قطاعاته الأربعة، الطاقة، والخدمات اللوجيستية، والصناعة والتعدين.

وكشف التقرير السنوي للعام 2021، لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، عن أبرز منجزات محور الثورة الصناعية الرابعة، والتي شملت إطلاق المرحلة التجريبية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

مادة اعلانية

كما تم إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وتهيئة مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

وكشف التقرير عن الانتهاء من تقييم 45 مصنعا في المدن الصناعية التابعة لـ "مدن" وتسليم خطط التحول للثورة الصناعية الرابعة، ومشاركة 100 شركة في حملة رفع مستوى الوعي بالثورة الصناعية الرابعة.