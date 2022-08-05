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البنوك اللبنانية تعتزم الإضراب عن العمل من يوم الاثنين

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مصارف لبنان
معاملات في أحد مصارف لبنان
لبنان

البنوك اللبنانية تعتزم الإضراب عن العمل من يوم الاثنين

بسبب ما وصفتها "بالمواقف المضرة والشعبویة على حسابها وحساب الاقتصاد"

بيروت – رويترز

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أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، أن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين بسبب ما وصفتها "بالمواقف المضرة والشعبویة على حسابها وحساب الاقتصاد".

وقال البيان إن الجمعية "تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام یكون دعوة للجمیع للتعامل بجدیة ومسؤولیة مع الأوضاع الراھنة" في القطاع.

كانت الحكومة اللبنانية، أبرمت في أبريل الماضي، مسودة صفقة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، لمساعدة البلاد على التعافي من الانهيار المالي الذي أدى إلى خسارة عملتها لأكثر من 90% من قيمتها.

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والاتفاق الكامل مشروط بتنفيذ لبنان سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك البدء في إعادة هيكلة مصارفه التي حرمت غالبية المودعين من مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ الانهيار المالي في عام 2019.

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