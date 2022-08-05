اقتصاد الجزائر
قانون المالية التكميلي الجزائري لسنة 2022 يتوقع ارتفاع الإيرادات لـ48.6 مليار دولار
نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز
قالت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 توقع ارتفاع الإيرادات إلى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) من 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.
وأرجع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز.
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