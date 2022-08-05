مؤشر: تراجع الضغط على سلاسل الإمداد العالمية في يوليو

أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الخميس بأن الضغط على سلاسل الإمداد العالمية تراجع في يوليو/تموز ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2021، مع تراجع حدة الازدحام في الموانئ والعقبات الأخرى، وذلك في أحدث بيانات لمؤشر عالمي يتعلق بمشاكل الإمداد.

وتراجع الضغط للشهر الثالث على التوالي في إشارة مشجعة لصانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذين يحرصون على تخفيف مشكلات سلاسل التوريد للمساعدة في ترويض التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود في أكبر اقتصاد في العالم.

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ويدمج مؤشر الضغط على سلاسل التوريد العالمية التابع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الإقليمي بيانات عن تكاليف الشحن وأوقات التسليم والتأخيرات فيه وإحصاءات أخرى في مقياس واحد ويقارنها بالمعايير العامة.

وانخفض المؤشر الآن بأكثر من 50% من أعلى مستوى له، والذي سجله في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي كان عليها قبل بداية جائحة كوفيد-19.

وتتوافق البيانات مع مسح نشر معهد إدارة التوريد نتائجه في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي أظهر أيضا تحسنا في مقياس سرعة تسليم الموردين.

وأصبحت مشكلة سلاسل التوريد قضية رئيسية في التعافي العالمي من جائحة كورونا، وفي جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى لكبح التضخم.

وتفاقمت مشكلة سلاسل التوريد في وقت سابق من العام، إذ أدت إجراءات الإغلاق التي فرضتها الصين للتصدي لانتشار فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا إلى تمديد أوقات التسليم.

وبدأ البنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية أخرى بالفعل في رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر في محاولة لكبح الطلب على السلع والخدمات مع الأمل في حل مشكلة سلاسل التوريد من أجل تحقيق توازن أفضل في الاقتصادات.