.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تركيا تعلن مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

  • الخط
عمليات تفتيش تركية لسفينة ستحمل حبوب أوكرانية - من وزارة الدفاع التركية تويتر
جانب من عمليات التفتيش
روسيا و أوكرانيا

تركيا تعلن مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا

مفتشون في تركيا يفحصون سفينة متجهة لتحميل حبوب أوكرانية

إسطنبول – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مغادرة 3 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا.

فيما قالت الوزارة، إن فريقا من المفتشين بدأ، اليوم الجمعة، فحص سفينة شحن فارغة قبل أن تتجه لنقل حبوب من ميناء تشورنومورسك الأوكراني بموجب اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

ونشرت الوزارة صورا على تويتر تظهر فريق التفتيش وهو يصعد إلى متن قارب للتوجه إلى سفينة الشحن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس والتي كانت ترسو في البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من مضيق البوسفور بإسطنبول.

ويفحص موظفون روس وأوكرانيون وأتراك ومن الأمم المتحدة، يعملون في مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول، السفن التي ستحمل بالحبوب الأوكرانية.

  بعد أول عملية ناجحة.. تركيا تتوقع مغادرة شحنة حبوب يومياً من أوكرانيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا   بعد أول عملية ناجحة.. تركيا تتوقع مغادرة شحنة حبوب يومياً من أوكرانيا

وسُمح لثلاث سفن تحمل ما مجموعه 58041 طنا من الذرة بمغادرة الموانئ الأوكرانية اليوم الجمعة، إذ أجبر هجوم روسي قوات كييف على الانسحاب من أراض في الشرق.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية يسمح لها بمغادرة الموانئ منذ بدء الحرب، مغادرة أوديسا يوم الاثنين متجهة إلى لبنان بموجب اتفاق على فتح ممر آمن توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني
اكتشف المزيد