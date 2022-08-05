وزارة الاستثمار السعودية تناقش توطين وصيانة القطارات مع "ألستوم"
وإنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة
وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة "ألستوم"، المتخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي، بحضور وكيل الوزارة فهد النعيم، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتوطين صناعة وصيانة القطارات، إضافةً إلى إنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى استكشاف مستقبل النقل المستدام في المملكة العربية السعودية وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل العام المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية، وتقنيات النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
يذكر أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060، لتصبح ثاني دولة في المنطقة تفعل ذلك، حيث تسهم البنية التحتية للتنقل المستدام، مثل النقل بالسكك الحديدية، دورًا رئيسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
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