.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزارة الاستثمار السعودية تناقش توطين وصيانة القطارات مع "ألستوم"

  • الخط
DST_1769990_3428985_59_2_2022080420294307
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
اقتصاد السعودية

وزارة الاستثمار السعودية تناقش توطين وصيانة القطارات مع "ألستوم"

وإنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقّعت وزارة الاستثمار السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة "ألستوم"، المتخصصة في قطاع النقل المستدام والذكي، بحضور وكيل الوزارة فهد النعيم، وذلك لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع النقل وتوطين صناعة وصيانة القطارات، إضافةً إلى إنشاء مقر إقليمي للشركة في المملكة.

وتهدف المذكرة إلى استكشاف مستقبل النقل المستدام في المملكة العربية السعودية وتحديد الفرص الاستثمارية في قطاع النقل العام المتعلقة بالبنية التحتية للسكك الحديدية، وتقنيات النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060، لتصبح ثاني دولة في المنطقة تفعل ذلك، حيث تسهم البنية التحتية للتنقل المستدام، مثل النقل بالسكك الحديدية، دورًا رئيسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني فورين بوليسي: طالبان قتلت بوحشية قيادات سابقة في الجيش الأفغاني
اكتشف المزيد