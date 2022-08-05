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"الموارد البشرية" السعودية تسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتوقف نشاط 17 

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شعار وزارة الموارد البشرية السعودية
اقتصاد السعودية

"الموارد البشرية" السعودية تسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتوقف نشاط 17

لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل

دبي - العربية.نت

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قرارا بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وإيقاف نشاط 17 مكتبا لمدة شهرين كعقوبة بديلة، وذلك لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2022.

وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة في المتابعة والرقابة المستمرة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق القرارات الصادرة عنها، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، حيث إنَّ منصةَ مُساند التابعة لها مستمرةٌ في مواصلة عملها على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحلِّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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