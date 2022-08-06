موديز تخفض النظرة المستقبلية لإيطاليا إلى "سلبية" مع تأكيد التصنيف الائتماني

خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز، النظرة المستقبلية لإيطاليا من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة من إعاقة البيئة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وقالت الوكالة "المخاطر على وضع الائتمان الإيطالي تراكمت في الآونة الأخيرة بسبب التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات السياسية المحلية، وكلاهما يمكن أن تكون له تبعات ائتمانية مادية".

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وتم تأكيد التصنيف السيادي لإيطاليا عند Baa3، وفق رويترز.

وقالت موديز الأسبوع الماضي، إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وتتوقع موديز، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023.