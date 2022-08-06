 الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار في شركات باكستانية

تعتزم الإمارات استثمار مليار دولار في الشركات الباكستانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

ويسعى هذا الاستثمار إلى استكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة للتعاون في مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصلحة البلدين.

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كما يؤكد هذا الاستثمار حرص الإمارات وباكستان على استمرار التعاون في مختلف المجالات التي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة والخدمات اللوجستية والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكان وزير المالية الباكستاني قال الشهر الماضي إنه من المرجح أن تحصل باكستان على 4 مليارات دولار من الدول الصديقة لسد الفجوة في الاحتياطيات الأجنبية، التي أشار لها صندوق النقد الدولي، وذلك بعد يومين من عقد اتفاق مع الصندوق.