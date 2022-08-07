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أكسفورد إيكونوميكس: الاقتصاد السعودي يتجاوز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام

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السعودية

أكسفورد إيكونوميكس: الاقتصاد السعودي يتجاوز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام

من بين أهداف "رؤية المملكة 2030"، أن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030

دبي - العربية.نت

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توقعت أكسفورد إيكونوميكس OXFORD ECONOMICS أن يتجاوز الاقتصاد السعودي حاجز التريليون دولار للمرة الأولى هذا العام.

وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي السعودي سيصل إلى 7.5% في 2022، علماً بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون النمو في حدود 7.6%.

ومن بين أهداف "رؤية المملكة 2030"، أن تصبح السعودية من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في 2030، وأن تسجل ناتجاً محلياً متوقعاً بـ 1.7 تريليون دولار.

الميزانية السعودية تتجه لتحقيق 200 مليار ريال فائضاً خلال 2022.. لهذه الأسباب قصص اقتصادية اقتصاد السعودية الميزانية السعودية تتجه لتحقيق 200 مليار ريال فائضاً خلال 2022.. لهذه الأسباب

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، الأرقام الفعلية للميزانية في الربع الثاني من العام الحالي، والتي كشفت تحقيق إيرادات تجاوزت 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية بأكثر من 250 مليار ريال.

وحققت الميزانية السعودية فائضاً يقارب 78 مليار ريال في الربع الثاني، مستفيدة من قفزة الإيرادات النفطية بنسبة تقارب 90%.

وتجاوز الفائض في الأشهر الستة الأولى من السنة 135 مليار ريال، بينما كانت الميزانية التقديرية تتوقع فائضاً بـ 90 مليار ريال في السنة الجارية بأكملها.

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