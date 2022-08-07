احتياطي مصر الأجنبي ينخفض إلى 33.14 مليار دولار في يوليو

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بواقع 232 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إن أرصدة الاحتياطي سجلت 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو.

مادة اعلانية

وفي شهر يونيو الماضي تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار كما انخفض في مايو الماضي بحوالي 1.63 مليار دولار، نتيجة لسداد مصر المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية.

وأكد المركزي المصري في بيان وقتها أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.