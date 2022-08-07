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ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.104 تريليون دولار

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اقتصاد الصين

ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.104 تريليون دولار

ارتفع 32.8 مليار دولار

بكين - رويترز

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو/تموز.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.071 تريليون دولار في يونيو/حزيران.

وتراجع اليوان 0.64%، مقابل الدولار في يوليو/تموز، بينما ارتفع الدولار 1.07%، مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 109.84 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز من 113.82 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.

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