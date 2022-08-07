.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع صادرات الصين 18% بأسرع وتيرة منذ يناير الماضي

  • الخط
لاري كودلو يؤكد ان اتفاق التجارة مع الصين على ما يرام
ميناء في الصين
اقتصاد الصين

ارتفاع صادرات الصين 18% بأسرع وتيرة منذ يناير الماضي

سجلت فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار

بكين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات جمركية اليوم الأحد ارتفاع صادرات الصين 18% في يوليو/تموز عن العام السابق في أسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3%.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 15%، بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9%، في يونيو/حزيران.

وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7%، بعد ارتفاعها 1%، في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو/تموز مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار في يونيو/حزيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الزمن يقهر بايدن.. والديمقراطيون قد يتخلون عنه الزمن يقهر بايدن.. والديمقراطيون قد يتخلون عنه
اكتشف المزيد