السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بـ3.5 مليار ريال في الربع الثاني
تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت 674% في الربع الثاني إلى 4455 ترخيصاً
أظهر تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية، التوقيع على 49 صفقة استثمارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.46 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن النصيب الأكبر من الصفقات كان لقطاع ريادة الأعمال.
ووفقاً للتقرير فإن تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 674% إلى 4455 ترخيصاً.
من جهة ثانية، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل 39% من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي.
وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت أكثر من 65 مليار ريال حتى نهاية مايو، موزعة على 839 مصنعا، أي ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.
-
"الفاو" للعربية: نتوقع عودة 30 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواقالفاو: حلول موسم الحصاد في عدد من الدول ساهم في خفض أسعار الغذاء قصص اقتصادية
-
التضخم يدفع الأميركيين لاقتراض 40 مليار دولار في شهر واحدقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الأميركيين اقترضوا 98.9 مليار دولار إضافية على أساس ربع سنوي اقتصاد
-
"صناعات الغانم" تدرس طرح حصة أقلية في بورصة الكويتالشركة تستهدف الوصول للانضباط والتدقيق الذي يعد جزءا أساسيا في رحلة الاكتتاب العام أسواق المال