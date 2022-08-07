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السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بـ3.5 مليار ريال في الربع الثاني

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اقتصاد السعودية

السعودية توقع 49 صفقة استثمارية بـ3.5 مليار ريال في الربع الثاني

تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت 674% في الربع الثاني إلى 4455 ترخيصاً

دبي - العربية.نت

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أظهر تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية، التوقيع على 49 صفقة استثمارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.46 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن النصيب الأكبر من الصفقات كان لقطاع ريادة الأعمال.

ووفقاً للتقرير فإن تراخيص الاستثمار الأجنبي ارتفعت في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 674% إلى 4455 ترخيصاً.

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من جهة ثانية، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل 39% من إجمالي استثمارات القطاع الصناعي.

وأضافت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت أكثر من 65 مليار ريال حتى نهاية مايو، موزعة على 839 مصنعا، أي ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع بالمملكة.

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