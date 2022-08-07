السعودية: 39% من استثمارات القطاع الصناعي برؤوس أموال أجنبية أو مشتركة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الاستثمارات الأجنبية يمثل عددها ما نسبته 15% من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك يؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

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وذكرت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً حتى نهاية مايو الماضي 2022، وتمثل ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تقدر بما يزيد على 65 مليار ريال.

ويبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعًا تُشكل 7% من إجمالي المصانع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال، في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85% من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر بـ832 مليار ريال.

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، التي سجلت 157 مصنعاً، يليها تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 99 مصنعاً ثم نشاط تصنيع منتجات المطاط واللدائن بـ 87 مصنعاً، فيما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 71 مصنعاً، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 62 مصنعاً.

وجاءت الاستثمارات الأجنبية في نشاط صنع الفلزات القاعدية بـ 60 مصنعاً، وجاء نشاط صنع الآلات والمعدات بـ 55 مصنعاً، فيما سجل نشاط صنع الأثاث 53 مصنعاً ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية بـ 45 مصنعاً، في حين جاء نشاط الصناعات التحويلية أخيراً بـ 28 مصنعاً.

وأشارت الوزارة إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 54%، تليها المصانع المتوسطة بنسبة 39% بينما جاءت المصانع الكبيرة بنسبة 7%، مؤكدة أن منطقة الرياض تستحوذ على النسبة الكبرى من إجمالي عدد المصانع الأجنبية في المملكة بـ 410 مصانع، تليها منطقة مكة بـ 196 مصنعاً، ثم المنطقة الشرقية بـ 170 مصنعاً.