عمان تحقق 784 مليون ريال فائضا في الميزانية بنهاية النصف الأول من 2022

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأحد أن ميزانية الحكومة سجلت فائضا قدره 784 مليون ريال (2.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضاف التقرير أن عمان زادت إلى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول.

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وقالت وزارة المالية في بيان اليوم إن الإنفاق العام زاد 8.6%، على أساس سنوي إلى 5.94 مليار ريال. وأضافت الوزارة أن إجمالي الدين العام انخفض 2.2 مليار ريال عن نهاية العام الماضي إلى 18.6 مليار ريال.

واستفاد منتجو النفط في الخليجي العربي من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد أن أجج الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط المخاوف إزاء تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وعمان، التي تصنفها وكالات التصنيف الائتماني عند مستوى مرتفع المخاطرة، أعادت شراء ما تتجاوز قيمته 700 مليون دولار من سنداتها في يونيو حزيران، وهي خطوة قالت ستاندرد اند بورز إنها "تدعم تحسنا في معايير المقاييس".