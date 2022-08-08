أوروبا الشرقية أكبر المتضررين من أزمة محتملة في منطقة اليورو

يبدو أن العملات الرئيسية في أوروبا الشرقية التي تعاني بالفعل من تبعات الحرب في أوكرانيا، على وشك تلقي ضربة أخرى من الركود الذي يلوح في الأفق في منطقة اليورو.

تشير توقعات السوق إلى هبوط الفورنت الهنغاري والزلوتي البولندي والكورونا التشيكية، أكثر من أي عملة أخرى للدول النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

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وترى مجموعة Goldman Sachs و Fidelity International و InTouch Capital Markets، أن أوروبا الشرقية ستعاني أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى إذا ضعف اليورو.

يُنظر إلى العملات الثلاث على أنها معرضة بشكل خاص لتذبذب الطلب من منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة، والتي تشتري حوالي 60% من صادرات كل دولة من الدول الثلاث. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، أصبحت تلك العملات تتداول بشكل متزايد تبعاً لتحركات اليورو.

وبينما حذر صندوق النقد الدولي في يوليو من أن الاقتصاد العالمي على أعتاب ركود، فإن التوقعات في منطقة اليورو تبدو سيئة بشكل خاص. ويهدد التضخم الذي حطم الأرقام القياسية والاحتمالات المتزايدة لقطع إمدادات الطاقة الروسية بإحداث ركود في نادي العملة الموحدة.

من المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر انخفاضات في الأسواق الناشئة، إذا تراجع اليورو إلى ما دون مستوى الدولار لفترة طويلة، نظرًا لانكشافها على طلب كتلة اليورو واضطرابات الغاز، بحسب ما قاله المحللون الاستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس.

وفي أواخر يوليو، خفض البنك الأميركي هدفه لليورو لثلاثة أشهر إلى 0.99 دولار من 1.05 دولار.