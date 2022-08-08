أوكرانيا تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد وسط تناقص مواردها

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا طلبت رسمياً برنامجاً جديداً من صندوق النقد الدولي، وتأمل في تلقي المساعدات بموجب البرنامج بين نوفمبر وديسمبر.

وذكر في بيان على موقع الحكومة الإلكتروني: "نتوقع تلقي المساعدة من صندوق النقد الدولي بالفعل بين نوفمبر وديسمبر من هذا العام"، وفق ما نقلته "رويترز".

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وفي يوليو، قال مفوض الحكومة الأوكرانية لإدارة الدين العام، يوري بوتسا، إن كييف تتحدث إلى المؤسسات المالية الدولية الكبرى بخصوص سبل خفض مدفوعات الديون في المستقبل القريب.

جاءت تصريحات بوتسا بعد يوم من مطالبة أوكرانيا دائنيها الدوليين، بما في ذلك القوى الغربية وأكبر شركات الاستثمار في العالم، بتجميد المدفوعات لمدة عامين، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا.