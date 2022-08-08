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الصادرات الصينية إلى روسيا ترتفع لأول مرة منذ 5 أشهر في يوليو

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صادرات وتجارة الصين
عمليات تصدير واستيراد في الصين
اقتصاد الصين

الصادرات الصينية إلى روسيا ترتفع لأول مرة منذ 5 أشهر في يوليو

ارتفعت بنسبة 22.2%

بكين – رويترز

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أظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن الصادرات الصينية إلى روسيا زادت بقوة في يوليو/تموز، بعد تراجع استمر 4 أشهر.

وأشارت حسابات لرويترز بناء على بيانات جمركية نُشرت يوم الأحد إلى ارتفاع الصادرات إلى روسيا الخاضعة للعقوبات 22.2% في يوليو/تموز، مقارنة بالعام الذي سبقه من حيث القيمة الدولارية، متخلية عن تراجعها بنسبة 17% في يونيو/حزيران، فيما يمثل أول نمو منذ مارس/آذار.

وحافظ نمو الواردات من روسيا على وتيرة مرتفعة عند 49.3% في يوليو/تموز، على الرغم من أنها أبطأ من زيادة بلغت 56% في يونيو/حزيران وارتفاع بلغ 79.6% في مايو/أيار.

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وتعد روسيا مصدرا رئيسيا للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية للصين.

وفي خضم حرب أوكرانيا المستمرة كانت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في مايو/أيار ويونيو/حزيران مع استفادة المشترين الصينيين من الإمدادات منخفضة السعر.

ولكن إمدادات النفط المحملة من المواني الروسية إلى الصين انخفضت إلى 21.3 مليون برميل في يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط.

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