بعد سنوات من الجدل.. مصر تكشف خطة تطوير مشروع "الجزيرة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق في النيل جنوب القاهرة.

وأكد مدبولي أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتي تستهدف الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.

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وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، تقريرًا حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضي بجزيرة الوراق، وموقف استلام الأراضي، لافتًا إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.

وأوضح أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلًا، مشيرًا إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فدانًا، ومتبقي استلام 35.5 فدان.

وأشار وزير الإسكان إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجًا سكنيًا، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حاليًا تنفيذ 40 برجًا، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

كانت منطقة جزيرة الوراق قد شهدت صداما قبل سنوات بسبب اعتراض الأهالي على المشروع الحكومي لتطوير الجزيرة.