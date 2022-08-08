بوتين يسمح للبنوك الروسية بوقف بعض عمليات الصرف الأجنبي بسبب العقوبات
المرسوم الرئاسي يتيح للبنوك تعليق بعض العمليات مع الشركات المتعاملة
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الاثنين يسمح للبنوك التي لديها أموال بالعملة الصعبة مجمدة بسبب العقوبات الغربية بأن تعلق العمليات في مثل هذه العملات مع زبائنها من الشركات.
وكثفت السلطات الروسية عملية تقليص استخدام عملات الدول التي تصنفها بأنها "غير صديقة" منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات شاملة بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
وقال المرسوم الذي وقعه بوتين إن الإجراءات الجديدة قد تظل سارية لحين رفع العقوبات التي عرقلت الصفقات في العملات الأجنبية.
وقيدت العقوبات التحويلات بالعملات الأجنبية التي يمكن للبنوك الروسية أن تجريها فيما بينها. وجرى فصل كثير من البنوك في روسيا عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات.
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