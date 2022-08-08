تركيا: إبحار سفينتين محملتين بالحبوب من مواني أوكرانيا اليوم

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين تحملان حبوبا أبحرتا من مواني أوكرانيا على البحر الأسود، اليوم الاثنين، في إطار اتفاق لاستئناف الصادرات البحرية الأوكرانية.

وذكرت أن سفينة ساكورا التي غادرت يوزني تحمل 11 ألف طن من فول الصويا إلى إيطاليا، بينما تنقل أريزونا، التي غادرت تشيرنومورسك، 48458 طنا من الذرة إلى إسكندرون في جنوب تركيا.

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يأتي ذلك بعد إبحار 4 سفن تحمل مواد غذائية أوكرانية من المواني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود يوم أمس الأحد، في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية.

وتحمل السفن الأربع أكثر من 160 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى.

يشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل أفراد من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، على عملية استئناف تصدير الحبوب. وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في التوصل للاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من المنظمة الدولية من احتمال تفشي المجاعة في مناطق من العالم، بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا، مما أدى إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وشكلت روسيا وأوكرانيا معاً قبل الغزو ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم.

قال مركز التنسيق المشترك في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، إنه صرح بمغادرة خمس سفن جديدة عبر البحر الأسود بواقع أربع تغادر من ميناءي تشورنومورسك وأوديسا وعلى متنها 161084 طناً من المواد الغذائية، وواحدة قادمة.