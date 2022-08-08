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توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم تشهد هبوطا حادا إلى 6.2% خلال عام

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التضخم في أميركا مناسبة
داخل أحد المتاجر الأميركية
اقتصاد أميركا

توقعات المستهلكين الأميركيين للتضخم تشهد هبوطا حادا إلى 6.2% خلال عام

وتوقعات التضخم لـ3 أعوام تنخفض إلى 3.2%

دبي - العربية.نت

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أظهر مسح جديد أجراه فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأميركيين لمستويات التضخم خلال عام وثلاثة أعوام هبطت بشكل حاد في يوليو/ تموز.

وتراجع متوسط توقعات التضخم لمدة عام 0.6 نقطة مئوية إلى 6.2% بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاثة أعوام 0.4% إلى 3.2%، وهي أدنى مستويات منذ فبراير/ شباط هذا العام وأبريل/ نيسان العام الماضي على الترتيب.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس/ آذار بينما يسعى لإعادة تضخم متسارع إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2%، وفق رويترز.

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ومن المتوقع أن يظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو/ تموز الذي ستصدره وزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء أن المؤشر العام للأسعار ارتفع 8.7% عن مستواه قبل عام، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق في أعقاب هبوط أسعار البنزين. لكن مؤشرا رئيسيا آخر، يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، من المتوقع أن يتسارع إلى 6.1% على أساس سنوي مقارنة مع 5.9% في يونيو/حزيران.

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