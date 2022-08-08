جفاف هو الأسوأ منذ سنوات.. يقلص محصول المغرب من الحبوب 67%

قالت وزارة الفلاحة المغربية، اليوم الاثنين، إن محصول الحبوب في المملكة للعام 2022 انخفض 67% إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.

وأضافت الوزارة في بيان أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.

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يتجه نمو الاقتصاد المغربي هذا العام نحو التراجع، مقارنة مع ما كان متوقعاً، بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي جراء جفاف هو الأسوأ منذ سنوات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وكان المغرب يأمل في تحقيق نمو بمعدل 3.2% هذا العام، لكن "الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة أربكت هذه الفرضية"، وفق ما أوضحه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان.