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دبي تطلق أول مركز في العالم للشركات العائلية والثروات الخاصة

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مركز دبي المالي
مركز دبي المالي العالمي
دبي

دبي تطلق أول مركز في العالم للشركات العائلية والثروات الخاصة

فض المنازعات سيكون من ضمن أعمال المركز

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مركز عالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة، هو الأول من نوعه في العالم.

وسيختص المركز بإدارة شؤون الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة والثروات الخاصة في المنطقة والعالم.

وسيعمل المركز الجديد بشكل مستقل، وسيمتلك اختصاصات تشمل تقديم المشورة، والتعليم والتدريب، وإجراء البحوث، بالإضافة إلى فض المنازعات.

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