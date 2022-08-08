.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فائض ميزانية الإمارات يرتفع بأكثر من الضعف في الربع الأول إلى 36.4 مليار درهم

  • الخط
الإمارات اقتصاد مناسبة
علم الإمارات
اقتصاد الإمارات

فائض ميزانية الإمارات يرتفع بأكثر من الضعف في الربع الأول إلى 36.4 مليار درهم

بدعم من ارتفاع أسعار النفط

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات وزارة المالية في الإمارات اليوم الاثنين، أن صافي الفائض الحكومي زاد بأكثر من الضعف في الربع الأول مسجلا 36.4 مليار درهم (9.9 مليار دولار) إذ دعم ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.

وأعطى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج دفعة قوية لاقتصاد الإمارات هذا العام إضافة لاستمرار التعافي من أثر جائحة كورونا.

وزاد الإنفاق الحكومي في الإمارات إلى 87.4 مليار درهم من 73.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021 بما يشكل زيادة 20% تقريبا.

أرباح أدنوك للتوزيع ترتفع 71% إلى 891 مليون درهم بالربع الثاني شركات سوق أبوظبي أرباح أدنوك للتوزيع ترتفع 71% إلى 891 مليون درهم بالربع الثاني

وأظهرت البيانات أيضا أن الإيرادات قفزت 39% على أساس سنوي مسجلة 123.8 مليار درهم في الربع الأول.

وارتفع صافي الفائض في الإمارات 128.7% من 15.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وأقرت الإمارات في أكتوبر/تشرين الأول ميزانية اتحادية تبلغ 58.9 مليار درهم واقترحت في يونيو حزيران إنفاقا إضافيا 1.23 مليار درهم.

والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة أيضا.

وارتفع الإنفاق على تعويضات العاملين في الربع الأول 16.6% على أساس سنوي إلى 28.7 مليار درهم. وتعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين.

وارتفع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية 7.4% إلى 14.1 مليار درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب وفاة طفلين وتضرر المئات من مساكن النازحين جراء السيول والأمطار بمأرب
اكتشف المزيد