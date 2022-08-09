اقتصاد
التجارة الأميركية: شركة صينية اخترقت ضوابط التصدير إلى إيران
عبر تسليم معدات أميركية إلى طهران
قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن شركة FAR EAST CABLE أكبر مصنع للأسلاك والكابلات في الصين، انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.
وذكرت الوزارة أن الشركة الصينية وقعت عقودا لتسليم معدات أميركية المنشأ إلى إيران في محاولة لإخفاء الأعمال الإيرانية لشركة ZTE CORP وشركات اتصالات إيرانية عن المحققين الأميركيين، نقلاً عن رويترز.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
كيف يؤثر أداء الدولار الأميركي القوي على اقتصادات الدول الأخرى؟تتجه الأنظار الآن إلى مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا المرتقب غداً قصص اقتصادية
-
"صناعات الغانم" تعين المدير المالي مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة قبل طرح مرتقبسيكون حلقة الوصل بين المجموعة وبنك الخليج الذي تملك فيه مجموعة قتيبة الغانم نسبة تقارب 33% عبر شركة الغانم التجارية شركات
-
خطة الطوارئ الأوروبية بشأن الغاز تدخل حيز التنفيذبموجب الخطة، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز طواعية بنسبة 15% طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية