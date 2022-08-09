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التجارة الأميركية: شركة صينية اخترقت ضوابط التصدير إلى إيران

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أميركا إيران عقوبات
صورة تعبيرية عن عقوبات أميركا على إيران
اقتصاد

التجارة الأميركية: شركة صينية اخترقت ضوابط التصدير إلى إيران

عبر تسليم معدات أميركية إلى طهران

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن شركة FAR EAST CABLE أكبر مصنع للأسلاك والكابلات في الصين، انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.

وذكرت الوزارة أن الشركة الصينية وقعت عقودا لتسليم معدات أميركية المنشأ إلى إيران في محاولة لإخفاء الأعمال الإيرانية لشركة ZTE CORP وشركات اتصالات إيرانية عن المحققين الأميركيين، نقلاً عن رويترز.

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