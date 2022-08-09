نمو معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص في الكويت لـ9.35% يونيو الماضي

كشفت بيانات البنك المركزي الكويتي، ارتفاع معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص إلى 9.35% على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 6.63% في يونيو على أساس سنوي.