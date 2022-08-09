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نمو معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص في الكويت لـ9.35% يونيو الماضي

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البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
بنوك الكويت

نمو معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص في الكويت لـ9.35% يونيو الماضي

المعروض النقدي ارتفع إلى 6.63% في يونيو

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات البنك المركزي الكويتي، ارتفاع معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص إلى 9.35% على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 6.63% في يونيو على أساس سنوي.

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