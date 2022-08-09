بنوك الكويت
نمو معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص في الكويت لـ9.35% يونيو الماضي
المعروض النقدي ارتفع إلى 6.63% في يونيو
كشفت بيانات البنك المركزي الكويتي، ارتفاع معدل إقراض البنوك للقطاع الخاص إلى 9.35% على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 6.63% في يونيو على أساس سنوي.
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