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"غولدمان ساكس" يتوقع تباطؤ التضخم في أميركا خلال الأشهر المقبلة

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غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
تضخم

"غولدمان ساكس" يتوقع تباطؤ التضخم في أميركا خلال الأشهر المقبلة

استند في توقعاته إلى هبوط بنحو 20% في أسعار الوقود

دبي - العربية.نت

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توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مستبعداً في الوقت نفسه أن تستفيد سوق الأسهم من هذا التطور.

وأشار البنك إلى أن التضخم قد يتباطأ خلال الشهرين المقبلين، مرجحاً أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة بداية العام المقبل في حال حدوث هبوط قوي في التضخم.

وقال البنك إنه استند في توقعاته لانخفاض التضخم إلى هبوط بنحو 20% في أسعار الوقود، الأمر الذي سيدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى التراجع بنحو نقطة مئوية واحدة على الأقل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

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