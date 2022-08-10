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التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية يرتفع إلى 13.6% في يوليو

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التضخم في مصر
سوق سلع غذائية في مصر
اقتصاد مصر

التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية يرتفع إلى 13.6% في يوليو

من 13.2% في يونيو

القاهرة – رويترز

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في يوليو/تموز على أساس سنوي من 13.2% في يونيو/حزيران.

يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5% و9%، لكنها عند رفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو/أيار، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتسامح مؤقتا مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.

أبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو/حزيران. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في 18 أغسطس/آب.

وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، والذي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في مايو/أيار إن قيمته لن تكون كبيرة.

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