روسيا و أوكرانيا
دائنو أوكرانيا يوافقون على تجميد مدفوعات سندات بقيمة 20 مليار دولار
خطوة ستسمح للبلد الذي تمزقه الحرب بتفادي التخلف عن سداد الدين
وافق دائنو أوكرانيا الدوليون على طلب كييف تجميد مدفوعات سندات دولية قيمتها حوالي 20 مليار دولار لمدة عامين، وهي خطوة ستسمح للبلد الذي تمزقه الحرب بتفادي التخلف عن سداد الدين.
ومع عدم ظهور أي بوادر في الأفق على السلام أو وقف إطلاق النار بعد حوالي ستة أشهر من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، وافق الدائنون على تأجيل مدفوعات 13 إصداراً من السندات السيادية الأوكرانية تحين آجال استحقاقها بين عامي 2022 و2033.
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كانت حكومة كييف قد طلبت رسمياً في العشرين من يوليو من الدائنين الدوليين الموافقة على تأجيل مدفوعات ديونها لمدة عامين.
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