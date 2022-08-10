عمال البريد البريطاني يعلنون عن إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور

أعلنت نقابة عمال البريد الملكي البريطاني أن أكثر من 115 ألف عامل سيضربون عن العمل في 26 و31 أغسطس/آب وفي 8 و9 سبتمبر/أيلول للمطالبة بزيادة الأجور.

وهذا هو أحدث إعلان في سلسلة إضرابات صناعية في أنحاء المملكة المتحدة حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور للتغلب على تضخم متزايد.

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ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في بريطانيا فوق 10% في وقت لاحق هذا العام لكن الحكومة تحث الشركات على ضبط النفس في تسويات الأجور لتفادي إذكاء ما تقول إنه منحنى تضخمي متصاعد.

واعتذر البريد الملكي، أحد أقدم مجموعات البريد في العالم، للعملاء عن أي عرقلة بسبب الاضرابات المقترحة.

وقالت الشركة إنها عرضت زيادة في الأجور قدرها 5.5%، وهي أكبر زيادة في أعوام.

لكن النقابة قالت إن هذا سيؤدي إلى "انخفاض حاد" في مستويات معيشة العمال بسبب التضخم.