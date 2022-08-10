وتيرة نمو قوية للإنتاج الصناعي في السعودية بدعم من زيادة أنشطة التعدين

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 20.8% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، وفق بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الأربعاء.

واستمر المؤشر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية نتيجة زيادة الإنتاج في أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية.

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ولفتت الهيئة في تقرير لها إلى أنه، وبالنظر على مدى أطول، يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة قد أصبح إيجابياً منذ مايو 2021، واستمر في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية متسارعاً في نهاية العام 2021 وحتى الآن، وذلك بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في العامين 2019 و 2020 بتأثير من تداعيات جائحة كورونا.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، (74.5%و22.6%و2.9% على التوالي). بالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

ارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2% في يونيو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، وزادت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له عند أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في شهر يونيو من العام الحالي. كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث زاد أداء النشاط خلال شهر يونيو بنسبة 29.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.