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بنك الكويت المركزي يقرر رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.75%

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بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
اقتصاد الكويت

بنك الكويت المركزي يقرر رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.75%

مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة

الكويت – كونا

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قرر بنك الكويت المركزي، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.75% اعتبارا من اليوم الخميس مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان، إن التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء الـ "ريبو" وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.

وأضاف الهارون أن القرار جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمي وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

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وأوضح أن القرار جاء أيضا في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو 2022.

وذكر أنه عند اتخاذ القرار تمت مراعاة طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي وما يتطلبه ذلك من متابعة حثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية ومجاراة تطورات أسعار الفائدة العالمية الرئيسية وفقا لمنهجية التدرج في تحريك سعر الخصم بهدف تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام لا سيما القطاعات غير النفطية وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وأكد أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصد التطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت.

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